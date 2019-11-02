شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يتحدى الشباب .. النصر يواجه أبها.. الحزم يخشى العدالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات، وأقواها الذي سيجمع التعاون بفريق الشباب عند تمام الساعة السادسة مساءً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، كما سيستضيف النصر نظيره فريق أبها عند الساعة 7:50م على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويلتقي فريق العدالة فريق الحزم على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء عند الساعة 5:40م.

في أقوى مواجهات الليلة يسعى فريق التعاون لمواصلة صحوته وتجاوز ضيفه الشباب الذي يعيش واحدة من أجمل أيامه بعد المستويات التي يقدمها مؤخراً بالفوز في ثلاثة لقاءات متتالية جعلته يحتل الوصافة مع نهاية الجولة السابقة، ويطمح لتحقيق فوزه الرابع على التوالي في لقاء الليلة ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى نقطتين فقط، ويدخل فريق التعاون هذا اللقاء محتلاً المركز العاشر برصيد 10 نقاط من فوزين و4 تعادلات وخسارتين، وله 10 وعليه 12 هدفاً، أما فريق الشباب فيحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، وله 9 أهداف وعليه 5 أهداف.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريقا النصر وأبها لقاءهما بعد فوزهما في الجولة السابقة على الهلال والاتحاد بالنتيجة ذاتها 2/ 1، ويسعى النصر صاحب الأرض والجمهور لمواصلة العودة للمنافسة على مراكز المقدمة وفوزه في لقاء الليلة سيقلص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى 3 نقاط فقط، حيث يحتل النصر المركز الخامس برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة وله 7 أهداف وعليه هدفين فقط كأقوى خط دفاع، أما فريق أبها فإنه يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة حصدها من 3 انتصارات ومثلها خسائر وتعادلين، وله 10 أهداف وعليه 11 هدفاً.

وفي الأحساء، يستضيف العدالة نظيره الحزم في لقاء مهم للفريقين، فصاحب الأرض والجمهور فريق العدالة يسعى لتجاوز كبوته حيث تعرض لأربع خسائر متتالية هوت به للمركز 14 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط حصدها من فوزين وتعادل و5 خسائر، أما فريق الحزم فإنه يطمح لاستغلال ظروف مضيفه ليواصل تألقه في الدوري بعد انطلاقته القوية بالفوز على النصر والاتحاد والأهلي ووصوله للمركز السابع برصيد 13 نقطة حصدها من أربعة انتصارات وتعادل و3 خسائر وله 11 هدفاً وعليه 12 هدفاً.