شكرا لقرائتكم خبر عن المعيوف يشخص حال دفاع الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أظهرت لقطة تلفزيونية ردة فعل غاضبة من الحارس الهلالي عبدالله المعيوف في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الأول أمام فريق الفتح ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير

أظهرت لقطة تلفزيونية ردة فعل غاضبة من الحارس الهلالي عبدالله المعيوف في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الأول أمام فريق الفتح ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد هدف التعادل الثاني لفريق الفتح وهو يلقي اللوم على مدرب الفريق رازفان، في إشارة واضحة إلى عدم رضاه عن استمرار الأخطاء الدفاعية المتواصلة لفريقه وعدم معالجتها من قبل المدرب. وكان الحارس الهلالي عبدالله المعيوف تلقى (9) أهداف خلال ثلاث مباريات متتالية، أغلبها إما أخطاء دفاعية فردية أو سوء تغطية، وهذا الرقم الكبير من ولوج الأهداف في مرمى الهلال يؤكد الخلل الواضح الذي يعاني منه خط الدفاع الهلالي والذي يحتاج إلى معالجة سريعة قبل خوض الهلال ذهاب نهائي كأس آسيا يوم السبت القادم أمام فريق أوراوا الياباني على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض.

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