شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مكاسب للأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعدة مكاسب بعد فوزه بالديربي على غريمه التقليدي الاتحاد بهدفين مقابل هدف مساء الخميس الماضي، في افتتاحية الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووثق الأهلي عقدته للعميد في مباريات الديربي في آخر 7 مواسم مسجلا الفوز رقم 10 في دوري المحترفين، كما هيمن الراقي على الديربيات في آخر 15 مباراة محققا الفوز رقم 8 مقابل 7 تعادلات، بينما لم يحقق الاتحادي أي حالة الفوز.

ويعتبر الفوز هو الأول لمدرب الفريق الأهلاوي السويسري كرستيان جروس مع الفريق بعد عودته للإشراف الفني عليه خصوصا عقب خسارته في أول لقاء يشرف فيه على الأهلي أمام الحزم بهدفين مقابل هدف الأسبوع الماضي.

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وأدخل الفوز الخامس للراقي هذا الموسم الفريق في المنافسة على الدوري بعد صعوده للوصافة مؤقتا برصيد 17 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال الذي خسر خمس نقاط في آخر جولتين بسقوطه أمام غريمه النصر في ديربي العاصمة بالجولة الماضية، ثم تعادله في هذه الجولة أمام الفتح بالأحساء بثلاثة أهداف لمثلها.

وشهدت المباراة مواصلة مهاجم الفريق السوري عمر السومة تخصصه في شباك الغريم التقليدي حيث سجل هدفه رقم 11 في جميع المسابقات.

وظهر مع الفريق الأهلاوي لأول مرة في الديربي المدافع محمد خبراني والظهير البرازيلي لوكاس ليما والمحور البوسني ساريتش ولاعب خط الوسط الجزائري يوسف بلايلي.

مكاسب الأهلي من الفوز بالديربي: