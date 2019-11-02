شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية وملعب للجولف في حي السفارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقعت الهيئة العامة لحي السفارات اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الاتحاد السعودي للجولف، بهدف إقامة أكاديمية وملعب للجولف في حي السفارات، وهو ما يعد تجربة فريدة تلبي كافة متطلبات الحياة العصرية في حي السفارات، حيث يضم المشروع ملعباً للجولف وأكاديمية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى مجمع سكني ومرافق ترفيهية وصالة رياضية.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات الدكتور فهد بن مشيط، ومن جانب الاتحاد السعودي للجولف الرئيس التنفيذي ماجد سرور.

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وأعرب الدكتور فهد بن مشيط عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تثمر عن مشروع عملاق يعد بمثابة واجهة إقليمية لممارسة رياضة الجولف في المنطقة.

وأضاف الدكتور فهد بن مشيط أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط الهيئة العامة لحي السفارات لإقامة منشآت إستراتيجية في حي السفارات، وتحديداً في وادي حنيفة. وقد تم التركيز على أن يوفر المشروع نمط حياة راقياً يليق بحي السفارات الذي يجمع العديد من ثقافات العالم، حيث يضم الموقع مساحات خضراء شاسعة تحفها أشجار النخيل من كل جانب، ضمن حدود الوادي بأسلوب رائع يوفر مناخاً معتدلاً خلال موسم ارتفاع الحرارة. ويحيط المشروع بقصر طويق الذي يعد تحفة معمارية تاريخية يتميز بها حي السفارات.

يذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات تعمل ضمن مجموعة من المحاور الإستراتيجية التي تسعى إلى تحويل حي السفارات إلى مدينة نموذجية تشمل نمط حياة على أعلى مستوى من الرفاهية، مع تفعيل أنشطة تجمع بين الثقافات العالمية المختلفة. فهي تهدف إلى تطوير الحي وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخدمات، وذلك في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، فضلاً عن دور الهيئة في التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والمشاركة في تمثيل المملكة في تلك الهيئات والمنظمات.