بارباع يحاضر في «إدارة المنازعات الرياضية»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) انطلاقاً من دورها في تعزيز الثقافة القانونية، وخدمتها المجتمعية، تنظم جامعة الأمير سلطان بالرياض ممثلة في كلية القانون اليوم (السبت) على مسرحها الكبير محاضرة بعنوان إدارة المنازعات الرياضية، وذلك ضمن برنامج #صناعة_ المحامي الذي يعقد كل يوم سبت لمدة ٧ أسابيع، وسيلقي المستشار القانوني فهد بارباع محاضرة بهذا الشأن، وسيدير المحاضرة الدكتور عبدالعزيز العيد أستاذ القانون في الكلية، وتتضمن المحاضرة المحاور التالية: «القوانين الرياضية، اللجان القضائية الرياضية، الخدمات القانونية التي يستطيع المحامي تقديمها في المجالات الرياضية». وقد وجهت الدعوة لعدد من المستشارين القانونيين والإعلاميين المهتمين بالشأن القانوني والرياضي للجنسين على حد سواء، وستبدأ المحاضرة في الساعة ١٢:٣٠ ظهراً.

انطلاقاً من دورها في تعزيز الثقافة القانونية، وخدمتها المجتمعية، تنظم جامعة الأمير سلطان بالرياض ممثلة في كلية القانون اليوم (السبت) على مسرحها الكبير محاضرة بعنوان إدارة المنازعات الرياضية، وذلك ضمن برنامج #صناعة_ المحامي الذي يعقد كل يوم سبت لمدة ٧ أسابيع، وسيلقي المستشار القانوني فهد بارباع محاضرة بهذا الشأن، وسيدير المحاضرة الدكتور عبدالعزيز العيد أستاذ القانون في الكلية، وتتضمن المحاضرة المحاور التالية: «القوانين الرياضية، اللجان القضائية الرياضية، الخدمات القانونية التي يستطيع المحامي تقديمها في المجالات الرياضية». وقد وجهت الدعوة لعدد من المستشارين القانونيين والإعلاميين المهتمين بالشأن القانوني والرياضي للجنسين على حد سواء، وستبدأ المحاضرة في الساعة ١٢:٣٠ ظهراً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.