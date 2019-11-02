5 مواجهات في ممتاز الطائرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تقام اليوم السبت 5 مواجهات ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة الذي يتصدره الأهلي والهلال والاتحاد برصيد 12 نقطة ودون أي خسارة، إذ يلتقي الموج مع الهلال على صالة نادي البكيرية بالبكيرية، ويستضيف الترجي نظيره الوحدة على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، ويلتقي الفيصلي السلام على صالة مدينة المجمعة

تقام اليوم السبت 5 مواجهات ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة الذي يتصدره الأهلي والهلال والاتحاد برصيد 12 نقطة ودون أي خسارة، إذ يلتقي الموج مع الهلال على صالة نادي البكيرية بالبكيرية، ويستضيف الترجي نظيره الوحدة على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، ويلتقي الفيصلي السلام على صالة مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ويلعب الاتحاد مع الهداية على صالة نادي الاتحاد بجدة، ويتواجه الأهلي مع النصر على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة.

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