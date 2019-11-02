شكرا لقرائتكم المنتخب الاوليمبي يواصل تدريباته من خلال معسكر مغلق بالسويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل المنتخب الاوليمبي تدريباته بالسخنه واستاد السويس علي أن يعود للقاهرة الاحد للتدريب باستاد القاهرة استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

كان شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الاوليمبي قد ضم 21 لاعباً وجاءت كالتالى: لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى، وفى خط الدفاع : أسامة جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ,بينما استبعد مصطفى شوبير و ناصر منسى و أحمد حمدى و محمد صادق و أحمد أيمن.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى، التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولى.