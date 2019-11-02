شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يستدرج الإنتاج الحربى وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الثالثة عصر اليوم السبت فريق الاسماعيلى أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري حيث يلاقى نظيره الإنتاج الحربى على ستاد الاسماعيلية .

ومن المنتظر أن يلعب الاسماعيلى ودياً مع أف سى مصر يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر قبل أن يواجه المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر المذكور وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدوري فيما يستعد لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر الجارى.