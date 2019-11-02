شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يختتم استعداداته لمواجهة بطل سيشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة كوت دى أور بطل سيشل، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى على استاد لينيتيه بسيشل انتهت بفوز المصرى برباعية دون رد.

واستهل فريق المصرى رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، ثم حقق فوزا على كوت دى أور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ32 للبطولة وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.

المصرى حطم رقمه القياسى الخاص بأكبر فوز لأندية مصر خارج ملعبها فى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والمسجل باسمه فى الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى تمهيدى النسخة الحالية من المسابقة، بعد الفوز برباعية نظيفة على بطل سيشل لذا سوف يسعى الليلة لمواصلة تحطيم الارقام القياسية بالبطولة.