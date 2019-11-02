شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى خامس جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم السبت مواجهات قوية فى خامس جولات الدور الأول بدورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى 2019 /2020 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من الأهلى مع الجزيرة والزهور مع الطيران سبورتنج مع هليوليدو، والسنطة مع تشامبيون الرحاب.

أما المجموعة الثانية فتشهد لقاءات بين كل من الشمس مع 6 أكتوبر وأصحاب الجياد مع المعادى، وسموحة مع مدينة نصر والمنصورة مع الزمالك.