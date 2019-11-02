شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى خامس جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
أما المجموعة الثانية فتشهد لقاءات بين كل من الشمس مع 6 أكتوبر وأصحاب الجياد مع المعادى، وسموحة مع مدينة نصر والمنصورة مع الزمالك.
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