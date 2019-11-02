شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يجتمع مع ثلاثى المنتخب الأوليمبى بعد قرار الاستبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى على تحفيز الثلاثى وجيه عبد الحكيم ومحمد صادق وأحمد أيمن بعد استبعادهم من صفوف المنتخب الأوليمبى.

يأتى ذلك من أجل رفع الروح المعنوية لدى الثلاثى بعد استبعادهم من قائمة المنتخب الأوليمبى التى تستعد للمشاركة بمنافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب، المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية فى طوكيو.

ويستعد المنتخب الأوليمبى للمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث وقع فى المجموعة الأولى والتى يستهلها بمواجهة أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14، ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى ، محمد صادق، أحمد أيمن ، بينما تم ضم 21 لاعباً وجاءت كالتالى : لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى، وفى خط الدفاع :أسامه جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.