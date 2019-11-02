تركي آل الشيخ يصدم مصطفى يونس برد مُحرج!

صدم رئيس هيئة الترفيه السعودية “تركي آل الشيخ” لاعب الأهلي السابق “مصطفى يونس”، بالرد على تصريحاته المثيرة للجدل في ساعة مُبكرة من صباح اليوم السبت، عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، وطالبه بألا يفرض رأيه على جمهور الأهلي مرة أخرى.

مصطفى يونس أثار غضب جمهور الأهلي حين طالبهم بالذهاب إلى مطار القاهرة لاستقبال تركي آل الشيخ عند عودته إلى مصر في أقرب فرصة ممكنة، من أجل تقديم الاعتذار له على كل ما بدر منهم تجاهه في الفترة الماضية، ولشكره على تنازله عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إدارة الأهلي، وسحب شكواه ضد بعض المشجعين الذين رددوا الأهزوجة المُشينة “طال عمره” في مباراة حوريا كوناكري بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي.

وقال مصطفى يونس “من المفترض أن يعرف جمهور الأهلي موعد مجيء تركي آل الشيخ إلى مصر، ويذهب إلى المطار لشكره وللاعتذار له”.

ورفض تركي آل الشيخ أن يعامل معاملة الغريب، وقرر الرد على ذلك التصريح، بتكرار نفس العبارة التي افتتح بها رحلة الصلح مع إدارة وجمهور الأهلي، قائلاً “أنا من جمهور الأهلي”.

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وأضاف تركي آل الشيخ “لا يوجد بيننا اعتذارات، نحن أهل واخوان. لا أحد يفرض شيئًا على الجمهور”.

وعاد تركي آل الشيخ ليضع علم مصر جوار السعودية مع قلب أحمر في تصرف كرره بجميع تصريحاته السابقة حول الصلح مع إدارة وجمهور الأهلي.

في نفس السياق، حاول الإعلامي الشهير مدحت شلبي نقل أهداف هذا الصلح خلال إحدى حلقات برنامج مساء الأنوار الأسبوع الماضي، بالتأكيد على أن تركي آل الشيخ لا يستهدف أي شيء منه كما يظن البعض. (التفاصيل هنا).