جدول مواعيد مباريات اليوم 2 – 11 – 2019

الفريقان موعد المباراة المسابقة أنجولا – البرازيل 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 صباحًا بتوقيت السعودية الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم تحت 17 عامًا تشيلي – كوريا الجنوبية 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم تحت 17 عامًا بورنموث – مانشستر يونايتد 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال – ولفرهامبتون 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز أستون فيلا – ليفربول 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي – ساوثامبتون 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز واتفورد – تشيلسي 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز إسبانيول – فالنسيا 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 السعودية الجولة الـ12 من الدوري الإسباني ليفانتي – برشلونة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ12 من الدوري الإسباني إشبيلية – أتلتيكو مدريد 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية الجولة الـ12 من الدوري الإسباني ريال مدريد – ريال بيتس 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ12 من الدوري الإسباني روما – نابولي 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية Advertisements الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي بولونيا – الإنتر 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي تورينو – يوفنتوس 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي بوروسيا دورتموند – فولفسبورج 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية الجولة الـ 10 من الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت – بايرن ميونخ 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية الجولة الـ 10 من الدوري الألماني مارسيليا – ليل 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي النصر – أبها 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ9 من الدوري السعودي التعاون – الشباب 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ9 من الدوري السعودي النادي البنزرتي – الملعب التونسي 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية الجولة الـ 7 من الدوري التونسي رجاء بني ملال – الفتح الرباطي 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ 6 من الدوري المغربي الرجاء البيضاوي – الوداد البيضاوي 20:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت السعودية ذهاب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) هيبرنيان – سيلتيك جلاسكو 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية نصف نهائي كأس الرابطة الاسكتلندي بنفيكا – ريو آفي 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ 10 من الدوري البرتغالي

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