رياضة | نيمار يصدم برشلونة بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يصدم برشلونة بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان قد يقرر قرار جديد خلال الفترة القادمة، بشأن مفاوضات برشلونة الإسبانى معه لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.



نيمار يصدم برشلونة بقرار جديد وذكر برنامج " التشيرنجيتو" الإسباني، أن عائلة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى مستعدة لسماع عروض جديدة من الفريق الفرنسي لتوقيع نيمار عقد جديد خلال الفترة القادمة للإستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة، وأيضا تمثل ذلك رغبة للاعب الذى كان قريب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من الانضمام لبرشلونة الإسبانى. Advertisements

وأشار البرنامج الإسبانى الشهير أن عائلة نيمار وممثليه، من الممكن أن يستأنفوا المحادثات مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس من أجل إستمرار اللاعب البرازيلي في البي اس چي.

ويذكر أن نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد طلب من جماهير فريقه، أن تلتمس له العذر خلال الفترة القادمة، بعد ما حدث خلال فترة الإنتقالات الصيفية وإعلانه عن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والإنتقال لبرشلونة الإسبانى، متمنيا من جماهير فريقه التي هاجمته خلال الفترة الماضية أن تلتمس له العذر كونه لاعب محترف.