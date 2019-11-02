رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتى ضد ساوثهامبتون اليوم السبت 2/11/2010 في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتى ضد ساوثهامبتون اليوم السبت 2/11/2010 في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



ويحل ساوثهامبتون ضيفا على مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد اليوم السبت 2 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بالدوري تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون حصريًا، عبر قنوات بي إن سبورتس beIN SPORT.

أخر مباراة بالدوري للفريقين Advertisements استطاع مانشستر سيتي أن يحقق الفوز في على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، بالجولة العاشرة، ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة.

على الجانب الآخر، تلقى ساوثهامبتون هزيمة تاريخية وقاسية أمام ليستر سيتي بنتيجة 9-0، حيث يأتي الفريق فى المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط فقط.

التشكيل المتوقع للسيتي ضد ساوثهامبتون ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:-