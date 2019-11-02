رياضة | ريال مدريد يستهدف نجم ليفربول لحل مشكلة الهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستهدف نجم ليفربول لحل مشكلة الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لحل أزمة خط الهجوم في الفريق.



صلاح يعود لردار ريال مدريد وأكدت صحيفة "دياريو جول" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول خلال فترة الصيف القادمة.

سبب رغبة ريال مدريد في ضم صلاح وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع صلاح في الصيف لحل أزمة خط هجوم الفريق الذي يعاني منها النادي هذا الموسم.

ريال مدريد يستهدف لاعبين آخرين Advertisements كما كشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يستهدف ضم لاعبين آخرين غير صلاح أبرزهم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول والأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس.

أندية أخرى مهتمه بصلاح ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي.