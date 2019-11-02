رياضة | موعد مباراة روما ضد نابولي اليوم السبت 2 / 11 / 2019 في الدوري الإيطالي بث مباشر beIN SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة روما ضد نابولي اليوم السبت 2 / 11 / 2019 في الدوري الإيطالي بث مباشر beIN SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتيجة أخر مباراة جمعت بين الفريقين

تمكن نادي نابولي من تحقيق الفوز على نظيره روما بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الماضي، حيث تناوب على رباعية نابولي كلاً من ميليك، ميرتينز، وسيموني فيردي، وأمين يونس في الدقائق 2، 50، 55، 81 من زمن المباراة، بينما أحرز بيروتي هدف ذئاب روما الوحيد في الدقيقة 49 من زمن المباراة.