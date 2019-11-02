رياضة | برشلونة يستغل احتياجات إنتر ميلان لتدعيم خط دفاعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستغل احتياجات إنتر ميلان لتدعيم خط دفاعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستغل نادي برشلونة الإسباني احتياجات نادي إنتر ميلان الإيطالي لتدعيم خط الدفاع في الفريق خلال فترة الانتقالات.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يخطط لإجراء صفقة تبادليه مع نادي إنتر ميلان هلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة ينوي إستغلال رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لطلب الحصول على ميلان سكرينيار مدافع الفريق ضمن الصفقة.

سبب رغبة برشلونة في وجود بديل لأومتيتي

وأشارت الصحيفة إلى أن سكرينيار سيكون بديلا لأومتيتي بسبب كثرة إصاباته مع الفريق حيث أن ركبته أصبحت لا تتحمل الحمل الذي تحتاجه المباريات والتدريبات والعملية الجراحية لا تعتبر حل بالنسبة له.

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كما ذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة يجهز عرض مالي ليقدمه لنادي إنتر ميلان لضم ميلان سكرينيار في الشتاء.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ليفانتي يوم السبت القادم 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.