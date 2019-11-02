رياضة | زميل عمرو ورده يكشف تفاصيل اشتباكه مع الجماهير اليونانية وحقيقة عدم إلتزامه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زميل عمرو ورده يكشف تفاصيل اشتباكه مع الجماهير اليونانية وحقيقة عدم إلتزامه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نيكوس كارانيكاس لاعب نادي لاريسا اليوناني، أن زميله في الفريق المصري عمرو وردة واحد من أفضل المواهب في الدوري اليوناني ويمتلك مواهب واخلاقيات عالية للغاية وذلك على آثر اشتباك ورده مع جماهير باناثينايكوس في آخر مباراة.

وقال كارانيكاس في تصريحات صحفية "المشكلة تتمثل في الإعلام، وردة نجم كبير، إنه لاعب صاحب قدرات مميزة".

وأضاف: "إنه فتى رائع، هو لا يشرب الكحول، إنه مسلم رائع".

وأكمل: "وردة يبذل مجهودا كبيرا على أرض الملعب من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

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وأشار: "لماذا قد تمتلك جماهير باناثينايكوس مشكلة معه؟ لأنه معار من باوك، وبالتالي يسمع عادة الكثير من الهتافات من المدرجات".

وأتم ناصحا وردا: "عليه أن يكون حريصا، وألا يستفز الجماهير".

وأثار عمرو وردة جدل واسع في الصحافة اليونانية خلال انتصار لاريسا الثمين 2-1 على أرض باناثينايكوس يوم الأحد في الدوري اليوناني، بعد أن صنع هدفا وسجّل آخر، لكنه نجا أيضا من بطاقة حمراء بعد مشاحنة مع أحد لاعبي المنافس، قبل أن يشتبك لفظيا مع جماهير باناثينايكوس في نهاية المباراة ويركل دكة البدلاء، مما استدعى تدخُل رجال الأمن.

يذكر أن وردة (26 عاما) يلعب معارا لـ لاريسا من باوك، وسجل هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات بالدوري اليوناني حتى اللحظة.