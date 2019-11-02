رياضة | عين.. فيدرر ومسيرة إنجازات في عالم التنس لا تنتهي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. فيدرر ومسيرة إنجازات في عالم التنس لا تنتهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.



توج السويسري روجر فيدرر ذو الـ 500 نقطة الأحد الماضي للمرة العاشرة في مسيرته ببطولة بازل التي أقيمت في سويسرا بعد تغلبه على منافسه الأسترالي أليكس دي مينوار بواقع مجموعتين دون مقابل تفاصيلهما 6-2 و 6-2.

واحتفظ فيدرر بذلك بلقب البطولة للعام الثالث تواليا وحرم دي مينور من إضافة لقب رابع إلى سجله الاحترافي بعدما أحرز ألقاب بطولات سيدني الأسترالية وأتلانتا الأمريكية وجوهاي الصينية وكلها خلال العام الجاري.

وبهذا الفوز، نجح فيدرر البالغ من العمر 38 عاما في تحقيق لقبه الرابع هذا الموسم ورفع رصيده الإجمالي من عدد الألقاب إلى 103 لقباً خلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت عام 1998.

وتعتبر هذه البطولة ال103 في مسيرة فيدرر الاحترافية التي تتضمن 20 لقبا في البطولات الكبرى وهو رقم قياسي وأصبح على بعد ستة ألقاب فقط من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأمريكي جيمي كونورز البالغ 109 بطولة.

واختارت عين الخليج 365 الرياضي فيدرر نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره مع كرة المضرب .



ولد روجر فيدرير في 8 أغسطس 1981 بمدينة بازل بسويسرا. والده روبيرت فيدرير وهو سويسريّ الأصل ووالدته لينيـت دو راند التي تعود أصولها إلى جنوب إفريقيا، حيث التقى والدا فيدرير في رحلة عملٍ قاما بها إلى إحدى الشّركات الدّوائية التي كان يعمل فيها كلاهما.

أبدى فيدرير اهتماماً واضحاً بالرّياضة في عمرٍ مبكرٍ، حيث لعب كرة المضرب وكرة القدم في عمر الثامنة عندما بلغ الحادية عشر من عمره كان واحداً من أفضل ثلاثة لاعبين ناشئين في سويسرا لكرة المضرب.

صب فيدرير وهو في عمر الثّانية عشر كلّ تركيزه على رياضة كرة المضرب بعد أن أدرك أنّه موهوب بالفطرة في هذه الرّياضة على وجه التّحديد.

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وهو في سن الرّابعة عشر، كانت قد أصبحت كرة المضرب جزءاً لا يتجزأ من حياته، حيث كان يشارك في بطولتين أو ثلاث كل شهر بالإضافة إلى تدرّبه لستّ ساعات يوميّاً بالإضافة إلى ثلاث ساعات من الإحماء ليُصبِحَ بطل سويسرا القوميّ النّاشئ وتم اختِياره للتّدرب في المركز الوطنيّ السويسريّ لكرة المضرب في إيكوبلنس.

يعتبر كل من بوريس بيكر وستيفان ايدبيرج أبطال في لعبة التنس واتّخذ فيدرر منهم قدوةً وعمِد على تقليدهم لتُحسين آداؤه قدر الإمكان. انضم فيدرر وهو في الرابعة عشر من عمره إلى الاتحاد الدّوليّ لكرة المضرب للناشئين (ITF) في يوليو 1996 وحصل على أول رعاية تجاريّة له وهو في السّادسة عشر من عمره.



في عام 1998، بدأت مسير فيدرر الاحترافيّة، حيث فاز بلقب بطولة ويمبلدون للناشئين كما فاز بلقب بطولة Orange Bowl ليصنّفه الاتحاد الدّولي لكرة المضرب كبطل عالميّ نّاشئ في ذلك العام.



فاز فيدرير ب 24 بطولة تنس حتى الآن منها ميداليتين في الأولمبياد الأولى الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين والثانية الميدالية الفضية في أولمبياد لندن، وتوج بالعديد من البطولات سواء كانت على المستوى الفردي أو الزوجي جاءت كالتالي :- الزوجي (كأس هوبمان 2001 وكأس ديفيز 2014 ) والفردي (بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أعوام 2004 و2006 و2007 و2010 و2017 و2018 وكأس فرنسا عام 2009 وبطولة ويمبلدون أعوام 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2009 و2012 و2017 وبطولة أمريكا المفتوحة أعوام 2004 و2005 و2006 و2007 و2008).



يحتل فيدرير المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تحقيقاً لبطولات الماسترز ذات الـ1000 نقطة برصيد 24 لقباً بعد كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال. كما حقق أكثر عدد من ألقاب الماسترز على الأراضي الصلبة برصيد 18 لقباً وهو رقم قياسي و60 لقبا في المجمل على الأراضي الصلبة وهو رقم قياسي آخر.



حقق فيدرير 6 ألقاب في بطولات جراند وكأس الماسترز وبطولة ماسترز وبطولة 500 نقطة وبطولة 250 نقطة، كما خاض 5 بطولات حقق فيها 7 ألقاب على الأقل : بطولتين على الأراضي العشبية و3 بطولات على الأراضي الصلبة وبطولة واحدة داخل القاعات وأربع بطولات خارج القاعات.



حقق فيدرير في ويمبلدون في 2016 رقم غير مسبوق بتحقيقه الفوز رقم 307 في البطولات الكبرى ليحتل المركز الأول ويتفوق على اللاعبة الأمريكية السابقة مارتينا نافراتيلوفا التي لديها في جعبتها 306 انتصار، عقب الفوز على سيليتش في ربع نهائي ويمبلدون 2016، وصل فيدرير للنصف النهائي رقم 11 في البطولة معادلا رقم جيمي كونورز وسجله في نصف نهائي ويمبلدون 10 انتصارات مقابل 0 خسارة.



يعتبر نصف النهائي أيضاً هو رقم 40 لـ فيدرر في بطولة الجراند سلام، حيث أن جيمي كونورز وصل لربع النهائي في الجراند سلام أكثر من عدد مرات وصول فيدرير إلى نصف نهائي الجراند حيث يملك 41 ربع نهائي جراند، أيضاً وصل فيدرير إلى فوزه رقم 84 في بطولة ويمبلدون معادلا الرقم القياسي مع جيمي كونورز.