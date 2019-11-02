رياضة | يحيى يكشف حقيقة محاولاته لإعادة كهربا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يحيى يكشف حقيقة محاولاته لإعادة كهربا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى طارق يحيى نجم الزمالك السابق وجود اتصالات بينه وبين والد محمود كهربا نجم الفريق السابق لإعادته للنادي.



وقال يحيى في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"كان هناك عدم استقرار في تشكيل الزمالك بسبب إصابات اللاعبين وفترة التوقف فرصة كبيرة لعودة جميع اللاعبين".



وأضاف :"لم تحدث أية اتصالات بيني وبين والد محمود كهربا نجم الفريق السابق لإعادته للنادي مرة أخرى وكانت هناك اتصالات بيني وبينه في الفترة الماضية ولكنها توقفت".



وتابع :"أمير مرتضى منصور وإسماعيل يوسف هم المسئولين عن عودة محمود كهربا وتصرف اللاعب تجاه النادي كان غريباً بالنسبة لي وكنت أتمنى عدم قيامه بهذا التصرف وكان يمكن اللجوء للحلول بشكل رسمي".



واختتم يحيى تصريحاته قائلاً :"الزمالك يحتاج تدعيم في مركز خط الدفاع وأفضل استغلال مكان الاستبدال في قائمة الفريق لتدعيم خط الوسط بدلا من الهجوم".