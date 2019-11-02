شكرا لقرائتكم بيراميدز يختتم استعدادته لمواجهة يانج أفريكانز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم السبت فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا ، فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غداً الاحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية،علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف .

وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه .

وسافر ديسابر صباح الأربعاء الماضى، إلى لندن بعد أن تعرض نجله صاحب الـ 16 عامًا لحادث كبير في العاصمة الإنجليزية الأمر الذي دفع المدرب لحجز تذاكر الطيران والسفر مباشرة للاطمئنان على نجله قبل العودة من جديد للقاهرة.