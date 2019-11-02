شكرا لقرائتكم رئيس المقاصة: لا تعجبنى نتائجنا هذا الموسم .. وهدفنا المربع الذهبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رئيس نادي المقاصة في تصريحات تليفزيونية ان الجهاز الفني للفريق يؤدي ما عليه حتي الان، ولكنه يواجه ازمة في عدم التوفيق في بعض المباريات ، وهو ما ادي الي ضعف النتائج مقارنة بامكانيات الجهاز الفني واللاعبين.
وأضاف محمد عبد السلام قائلا : نهدف الي ختام الدوري داخل المربع الذهبي في جدول الدوري ، حتي يتمكن الفريق من المشاركة في احدي البطولات الافريقية الموسم المقبل.
وأشاد محمد عبد السلام بفكرة استعانة الجهاز الفني للفريق ببعض الناشئين مع الفريق الأول مثل عبد الله مجدي والمدافع احمد ياسين، وهو ما يأتي ضمن خطة وسياسة مجلس إدارة النادي من خلال افراز مواهب من قطاع الناشئين وتقديمهم للدوري والمنتخبات الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المقاصة: لا تعجبنى نتائجنا هذا الموسم .. وهدفنا المربع الذهبي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.