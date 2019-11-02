شكرا لقرائتكم رئيس المقاصة: لا تعجبنى نتائجنا هذا الموسم .. وهدفنا المربع الذهبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة ، عن عدم رضاه عن نتائج الفريق في الدوري هذا الموسم بعدما احتل الفريق المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وهزيمتين من أصل 5 مباريات خاضهم الفريق الفيومي في الدوري.

وقال رئيس نادي المقاصة في تصريحات تليفزيونية ان الجهاز الفني للفريق يؤدي ما عليه حتي الان، ولكنه يواجه ازمة في عدم التوفيق في بعض المباريات ، وهو ما ادي الي ضعف النتائج مقارنة بامكانيات الجهاز الفني واللاعبين.

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وأضاف محمد عبد السلام قائلا : نهدف الي ختام الدوري داخل المربع الذهبي في جدول الدوري ، حتي يتمكن الفريق من المشاركة في احدي البطولات الافريقية الموسم المقبل.

وأشاد محمد عبد السلام بفكرة استعانة الجهاز الفني للفريق ببعض الناشئين مع الفريق الأول مثل عبد الله مجدي والمدافع احمد ياسين، وهو ما يأتي ضمن خطة وسياسة مجلس إدارة النادي من خلال افراز مواهب من قطاع الناشئين وتقديمهم للدوري والمنتخبات الوطنية.