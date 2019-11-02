شكرا لقرائتكم ميودراج يبدأ تحفيز ثلاثي الاسماعيلي بعد استبعادهم من المنتخب الاوليمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الصربى ميودراج المدير الفنى للاسماعيلى على تحفيز الثلاثى وجيه عبد الحكيم ومحمد صادق وأحمد أيمن بعد استبعادهم من صفوف المنتخب الاوليمبى

يأتى ذلك ، من أجل رفع الروح المعنوية لدى الثلاثى بعد استبعادهم من قائمة المنتخب الأوليمبى التى تستعد للمشاركة بمنافسات بطولة أمم افريقيا للشباب المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية فى طوكيو.

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ويستعد المنتخب الأوليمبى للمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث وقع فى المجموعة الأولى والتى يستهلها بمواجهة أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

واستبعد شوقى غريب المدير الفني كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن ، بينما تم ضم 21 لاعباً وجاءت كالتالي : لحراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان.