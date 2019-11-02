شكرا لقرائتكم محمد سالم: كنت ضحية في الزمالك عشان مليش ضهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق محمد سالم لاعب المقاولون العرب والزمالك السابق على فترة وجوده فى الفريق الأبيض.
وقال سالم في تصريحات تلفزيونية :" مكنش ليا ضهر في الزمالك" اتذكر قبل احدى المباريات مع الزمالك ، طلبت أن أخرج لتأدية "الإمتحان" واعود للمعسكر مرة أخرى وبعد ذلك انتشر على وسائل الإعلام انني اشترط اللعب أساسيا او الذهاب لأداء الامتحان".
أضاف : هناك شخص لم يكن يحب تواجدي مع الفريق حباً في لاعبين أخرين، ومازال هذا الشخص موجود مع الفريق كنت ضحية، ووصل بي الحال إني كرهت التمرين"
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