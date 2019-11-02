شكرا لقرائتكم محمد سالم يدافع عن فترة وجوده في الزمالك: تدربت مع 8 مدربين في موسم واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دافع محمد سالم مهاجم نادي المقاولون العرب عن فترة وجوده في نادي الزمالك وعدم استمراره مع الفريق.
وقال سالم في تصريحات تلفزيونية "في موسم واحد مر عليا 8 مدربين جوة نادي الزمالك، ده رقم غريب، في سنين لعبي كله معداش عليا العدد ده من المدربين مش في موسم واحد بس".
واضاف "المدرب مكنش بيلحق يتعرف على اللعيبة والفريق، استبعادي من المباريات مع الزمالك لم يكن فني تمامًا، الادارة كانت بتسالني انت مصاب ليه قولتلهم انا مش مصاب، فجأة الماتش الي بعده لعبت".
وتابع "انا لعبت حوالي 119 دقيقة مع نادي الزمالك سجلت فيهم 3 أهداف وصنعت جول وحصلت على ركلة جزاء".
أبدى محمد سالم سعادته بعودته مرة أخرى للذئاب بعد تنقلات عديدة بين اندية الدوري المصري.
أكمل : "بدايتي مع المقاولون هذا الموسم جيدة، الاهم هو الاستمرار وسعيد للغاية بعودتي لبيتي المقاولون العرب".
بدأ سالم مشواره بقطاع ناشئي المقاولون العرب قبل ان يتم تصعيده للفريق الأول، لينتقل بعد ذلك للزمالك، ثم يخرج معارا للاتحاد السكندري وبتروجت واخيرا الداخلية قبل عودته مرة اخرى لذئاب الجبل.
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