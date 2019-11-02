6 لاعبين يحملونآمال الإمارات في «عربية الجودو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، البطولة العربية ال19 لمنتخبات الرجال والسيدات وال18 للناشئين والناشئات وال16 للشباب والشابات وال11 للكاتا، التي ينظمها الاتحاد العربي للجودو بالتعاون مع الاتحاد الأردني، وبدأت المراسم أمس، بالاجتماع الفني عقب اكتمال تسجيل المنتخبات العربية المشاركة، والبالغ عددها 14 منتخباً.

وانطلقت أمس، مسابقات الكاتا في صالة الأمير راشد، قبل أن تنطلق اليوم مباريات الدور التمهيدي من بطولة الجودو من خلال حفل بسيط أعده اتحاد الجودو الأردني بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وكانت بعثة المنتخب الوطني للجودو قد وصلت للأردن يوم الأربعاء برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، وضمت المدرب الياباني و6 لاعبين للفئتين وهم: أحمد جاسم، راشد الحوسني، سعيد النقبي، عيسى البدري، حارب جمعة، وعلي الدرمكي.