شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون كروي إماراتي أوزبكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، عليم أرفيوف مستشار الاتحاد الأوزبكي، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي. وبحث الطرفان سُبُل تعزيز التعاون المشرك بين الاتحادين الإماراتي والأوزبكي على مستوى الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

حضر اللقاء عبدالله حسن عبدالله مدير إدارة التدريب والتطوير، وميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد، وعبدالقادر حسن.

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