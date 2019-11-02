«أبوظبي 4» وصيف السباق الأول لمونديال الـ «إكس كات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل فريق أبوظبي وحامل لقب البطولة، بداية قوية في السباق الأول للمرحلة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الإكس كات» بإحراز المركز الثاني ضمن السباق عن طريق زورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وحلول زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير في المركز الثالث، في إطار الجولة التي تقام حالياً في مدينة شانجهاي الصينية، ليصل زورق «أبوظبي 4» بهذه النتيجة إلى النقطة 100 في الترتيب العام للبطولة، ويبقى في الصدارة مع نهاية السباق الأول أمس الجمعة، وحل في المركز الأول للسباق زورق «شرطة دبي 3» بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، والذي يحل حالياً في المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 91 نقطة.

كانت منافسات السباق بدأت مع تحدي كسر الكيلومتر الذي سجل المركز الأول من خلاله زورق «أبوظبي 5»، ثم جاء السباق الأول للجولة وفيه تصدر زورق «شرطة دبي 3» السباق منذ الدورة الأولى، مستفيداً من التفاف زورق مارتيمو الأسترالي على زورق «أبوظبي 5» وإبعاده عن المسار، ليتقدم أيضاً زورق «أبوظبي 4» للمركز الثاني وتظل نتائج السباق كما هي حتى نهاية المنافسة ورفع العلم الشطرنجي.

وفضّل زورق «أبوظبي 4» عدم المجازفة والتقدم للأمام، خاصة أن المسار يعد أحد المسارات الصغيرة خلال الموسم بحكم امتداده على 3.9 ميل بحري، في مياه بحيرة ديشوي، وحرص على إنهاء السباق في مركز يعطيه أفضلية حصد النقاط والوصول إلى أفضل النتائج في الترتيب العام للبطولة، لا سيما أنه حامل لقب البطولة للموسم الماضي ويرغب في أن يستمر في الدفاع عن لقبه عبر موسم 2019.

وحقق زورق «أبوظبي 4» سرعة بلغت 149,49 كيلومتر في الساعة، في حين وصل زورق «شرطة دبي 3» إلى 150 كيلومتراً في الساعة.

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ويدخل المتسابقون اليوم أجواء السباق الرئيسي الثاني للجولة، ومن المقرر أن تقام قبل السباق الرئيسي الثاني، منافسات وتحدي الزمن الأفضل بين الزوارق المشاركة في السباق، حيث ينطلق سباق أفضل زمن أو كسر الكيلومتر في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الصين، وترتفع وتيرة التحدي بين كافة المشاركين لا سيما وأن المنافسة وصلت إلى أوجها، من أجل جمع النقاط والمنافسة على اللقب العام للبطولة، ويقام السباق بواقع 17 دورة.

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أن نتائج الفريق في اليوم الأول، جاءت متوافقة مع الاستراتيجية والهدف من خلال المشاركة في التحدي العالمي ل«الإكس كات»، وهو جمع النقاط والبقاء في المركز الأمثل ضمن منافسات البطولة.

وقال: «حقق زورق «أبوظبي 4» المطلوب منه بالبقاء في صدارة الترتيب العام مع نهاية السباق الأول، وما حصل لزورق «أبوظبي 5» كان بسبب مضايقة، وتقدم زورق آخر في انطلاقة السباق كان له الأثر السلبي في تقدم الزورق وإمكانية وصوله إلى الصدارة منذ نقطة الدوران الأولى». وأضاف الرميثي: «الهدف بشكل عام تحقق ولنا الأفضلية والصدارة مع نهاية هذا السباق، نأمل أن تستمر حظوظنا بشكل أفضل ومثالي في السباقين المتبقيين ضمن أجندة هذه الجولة اليوم وغداً».

وهنأ الرميثي إنجاز زورق شرطة دبي بتحقيق اللقب في السباق الأول ووصوله إلى منصة التتويج، كما أشاد بالحضور والمنصة الإماراتية في السباق الأول لرفع علم الإمارات، وسط مشاركة قوية وكبيرة تشهدها البطولة.