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في حيره

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 02/11/2019

حسان العبيدلي

لا زال دورينا في حيره           من يستحق هذي البطوله
بعض الفرق لو هي صغيره      عندها الذي تبغي تقوله
اربع فرق وسط المسيره         وباقي الفرق فعلاً خجوله

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