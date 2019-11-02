شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يهدد باتخاذ خطوات تصعيدية بسبب «الظلم التحكيمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدد نادي بني ياس في بيان له باتخاذ خطوات تصعيدية لحفظ حقوق النادي بعد تكرار الظلم التحكيمي الذي يتعرض له، وكان آخره في لقاء بني ياس واتحاد كلباء في الدوري.
وقال بيان بني ياس إن فريقه تعرض فيها لظلم واضح باعتراف محللي الكرة وخبراء التحكيم، وعليه فإن إدارة النادي تدرس الموقف بعناية، وتراجع كل تفاصيله مع مختلف الإدارات سواء الفنية، أو القانونية، لاتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ حقوق النادي، والدفاع عنها بالطرق المشروعة.
وكشف البيان، أن الساعات القادمة ربما تشهد خطوات تصعيدية وفقاً لمعطيات دراسة الموقف بكامل تفاصيله، وأنها لن تتردد في اتخاذ الموقف الواجب مهما كان صعباً، للدفاع عن حقوق النادي.
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