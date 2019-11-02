«خطاب» بطل الجولة الختامية لكأس زايد في بوردو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «خطاب» بإشراف توماس فورسي وقيادة جيروم كابري بطلاً لسباق الجولة الختامية لكأس زايد (تحدي البريدرز كب للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى)، البالغ جائزته المالية 45 ألف يورو، والذي أقيم يوم أمس الأول بمضمار بوردو، في فرنسا، تحت مظلة النسخة 11 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويقام المهرجان بالتزامن مع عام التسامح.

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واجتذبت الجولة الختامية لمسافة 1900 متر 6 خيول قوية حيث جاء السباق سريعاً منذ البداية وتصدرته في البداية «بلقيس» وحافظت على تقدمها حتى الوصول إلى اللفة الأخيرة، وظلت «بلقيس» تقاتل بشجاعة حتى آخر 100 متر قبل أن ينطلق «خطاب» من الصفوف الخلفية، ليتجاوز منافسيه ويتفوق بفارق 4 أطوال عن رفيق إسطبله والمرشح الأول «خير الشام»، وسجل البطل زمناً وقدره 2:20:26 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث بفارق طول عن الثاني الفرس «بلقيس» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتوج الفارس آرثر فيرلاند على صهوة «برونهيوج أكورن» بطلاً لسباق دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني لمسافة 800 متر بعد فاصل من الإثارة بين الفرسان الخمسة الأوائل، انتهى بفوز البطل عن جدارة. وعقب ختام الشوط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا» رئيسة لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار»، يرافقها مسؤولو مضمار بوردو بتتويج الأبطال الفائزين.

وتقدمت لارا صوايا بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) على دعمهما اللامحدود لإعلاء مكانة الخيول العربية على مستوى العالم أجمع، ودعم سباقات الفرسان المتدربين والسيدات وأبطال المستقبل في سباقات دولية لطيفة بنت منصور للبوني.