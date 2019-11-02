برشلونة والريال يواجهان ليفانتي وبيتيس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحل برشلونة، اليوم، ضيفاً على ليفانتي، في حين يستقبل ريال مدريد فريق ريال بيتيس ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعتبر التحدي المقبل لريال الذي يستضيف على أرضه في «سانتياجو برنابيو» منافسه ريال بيتيس، أفضل فرصة لإدراك ما إذا كان النادي قد وصل إلى مرحلة الاستقرار من ناحية النتائج، وقدرته على مواكبة النمط السريع لمنافسه برشلونة الفائز في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، وتصدره الدوري برصيد 22 نقطة من 10 مباريات.

ويحل النادي الكاتالوني ضيفاً على ليفانتي قبل استحقاقه الأوروبي، الثلاثاء، أمام سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة، في سعيه لتحقيق انتصاره السادس توالياً في «لا ليجا» منذ خسارته أمام غرناطة بهدفين نظيفين في المرحلة الخامسة، والثامن توالياً في مختلف المسابقات.

ويخوض أتلتيكو رحلة محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفاً على إشبيلية، السبت، قبل استحقاقه الأوروبي أمام بايرن ليفركوزن في دوري الأبطال الأربعاء.