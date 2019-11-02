الظفرة يتوج بلقب كأس شباب الصالات في مليحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

توج فريق الظفرة بطلاً للنسخة الثانية من كأس الإمارات للشباب لكرة قدم الصالات بعد فوزه في المباراة النهائية على خورفكان حامل اللقب بنتيجة 3-2 على ملعب صالة نادي مليحة، بعد لقاء مثير من الفريقين طغى عليه حماس الشباب، وحسمه المتألق ميجويل كينجي البرازيلي اللاعب المقيم لمصلحة الظفرة في الوقت القاتل.

عقب نهاية المباراة قام عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وعيسى سيف المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب في نادي الظفرة، بتتويج الفريق البطل، بحضور مرشد خلفان المرر المدير التنفيذي للنادي، وحسن عباس الحمادي مشرف فريق كرة الصالات، وحمدان الكثيري كابتن فريق الرجال، وروي جيماريتش مدرب فريق الرجال، وشهاب العوضي مشرف مسابقات المراحل السنية في اللجنة.

وحصل ميجويل كينجي لاعب الظفرة المقيم على الحذاء الذهبي لأفضل هداف، ونال عبدالله النقبي جائزة أفضل لاعب، وعبدالله الحمادي جائزة أفضل حارس.

وأعرب عيسى سيف المزروعي عن سعادته بإنجاز شباب الصالات، واعتبره امتداداً لإنجازات سابقة حققها فريق الرجال، مهدياً الإنجاز إلى جميع أهالي منطقة الظفرة، وقال «سعادتنا كبيرة، لأن فريقنا يضم عدداً كبيراً من أبناء المنطقة، وسنعمل على إضافة المزيد من اللاعبين لبناء قاعدة قوية للفريق الأول، ولن نستعجل النتائج».

وأشاد المزروعي بجميع العاملين في الفريق والنادي على الجهود المبذولة لأجل حصد أفضل النتائج وتقديم أفضل العروض.