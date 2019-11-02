شكرا لقرائتكم خبر عن العين والجزيرة.. حبايب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهت القمة رقم 70 في تاريخ مواجهات العين والجزيرة التي أقيمت أمس في استاد هزاع بن زايد، بالتعادل السلبي صفر-صفر، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، التي شهدت رفع أكبر علم إماراتي في المدرجات، احتفالاً بيوم العلم، وكذلك أكبر حضور جماهيري هذا الموسم بلغ 14423 متفرجاً.

كما فاز النصر على خورفكان 1-صفر، والوحدة على الظفرة 3-1.

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