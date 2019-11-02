شكرا لقرائتكم خبر عن الشانفيل بطلاً لكأس بني ياس الدولية للسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
توج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، فريق الشانفيل اللبناني بكأس بطولة بني ياس الدولية لكرة السلة ضمن بطولة أندية أبوظبي للألعاب الجماعية بعد فوزه على الشارقة بنتيجة 109-94.
ونال فريق بني ياس، المركز الثالث بعد فوزه على الوحدة بنتيجة 95-80.
وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي: «إن استضافة أندية من خارج الدولة، تمنح فرصة الاحتكاك، وستعطي نتائج إيجابية في الإعداد والتعرف إلى مهارات جديدة»، وأشار إلى أنهم في نادي بني ياس، سعداء بتوقيع اتفاقية تعاون وتوأمة مع نادي الشانفيل.
ومن ناحيته، أعرب أكرم صفا، رئيس نادي الشانفيل، عن شكره للحفاوة التي وجدوها في أبوظبي ومن نادي بني ياس.
وكان مجلس أبوظبي الرياضي، أعلن تنظيم بطولة أندية العاصمة للألعاب الجماعية، والتي تشمل رياضات كرة الطائرة والسلة واليد، وذلك في إطار خططه التطويرية ومساعيه المتواصلة للارتقاء بمستوى الفرق الرياضية قبل انطلاق الموسم، ودعم تحضيراتها بتجارب ثرية.
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