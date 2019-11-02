شكرا لقرائتكم خبر عن الخوري يفتتح منافسات خليجي الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح عبدالعزيز عبدالله حسين الخوري نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والخليجي للشطرنج، منافسات الجولة الختامية لبطولة الخليج الفردية للشطرنج للرجال والسيدات، التي يستضيفها النادي الكويتي للألعاب الذهنية في العاصمة الكويت بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة من كافة الدول الخليجية.

حضر افتتاح البطولة المهندس عادل العميري الأمين العام للاتحاد الخليجي للشطرنج وخبير التحكيم العالمي الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس حكام البطولة عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج ورؤساء وفود الدول الخليجية المشاركة في البطولة.

وتصدر البحريني علي الغسرة منافسات بطولة الرجال برصيد 6.5 نقطة في ختام لقاءات الجولة الثامنة، ويلاحقه مواطنه ماهر عياد برصيد 6 نقاط، والكويتيان طارق الأسعد ومشعل الصقر برصيد 5.5 نقطة.

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