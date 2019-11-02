حصة بوحميد تتوج الفائزات في دورة الشيخة هند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى



توجت حصة بنت عيسى بوحميد عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع، الفائزات بالمراكز الأولى في الألعاب الفردية والجماعية بالنسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» الأكبر من نوعها التي تقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي تحت شعار «إرادة.. تحد.. فوز».

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة للنسخة السابعة من الدورة وحضره كل من الكابتن طيار الشيخة موزة آل مكتوم رئيسة مجلس المرأة للطيران المدني، الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية، الشيخة ميثاء بنت حشر آل مكتوم، شمسة صالح المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، ولمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ورئيسة اللجنة المنظمة للدورة، حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وخديجة البستكي المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم، وعدد من القيادات الرياضية.

وتقدمت حصة بوحميد بالشكر إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على دعمها ورعايتها الكريمة لهذه الدورة الرائدة وجهودها الدائمة التي ساهمت كثيراً في تطوير الرياضة النسائية وجعلتها نموذجًا يحتذى به.

كما أشادت الوزيرة بجهود اللجنة المنظمة وأداء الرياضيات المشاركات في الدورة وقالت: «تكريمكن اليوم لم يأت من فراغ، إنما جاء تتويجاً لاجتهادكن اليومي والأسبوعي والشهري، فلم يراكن أحد وأنتن تتدربن واليوم يشاهد الجميع نجاحكن وأنتن محققات للإنجازات على منصات التتويج».

وأضافت: «سعيدة بالإقبال الكبير من النساء على هذا الحدث الرياضي المهم والناجح الذي شهد في نسخته السابعة مشاركة أكثر من 1000 رياضية من 50 مؤسسة، كما شهدت الدورة تنظيم بطولتين جديدتين ولاقت إقبالاً كبيراً».

وقالت الشيخة موزة آل مكتوم: «فخورة بالنساء الإماراتيات اللاتي بذلن جهداً كبيراً في هذه الدورة وفزن بالمراكز الأولى في مختلف الرياضات، ونحن سعداء بالمرحلة المتطورة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية اليوم في المجال الرياضي».

وألقت لمياء خان رئيسة اللجنة المنظمة كلمة افتتاح الحفل أشادت فيها بنجاح الدورة وقالت: «سعداء اليوم باستضافة الرياضيات البطلات لتتويجهن في حفل ختام دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات في نسختها السابعة، ونحتفي بمشاركتهن وقدرتهن العالية على قبول التحدي وتحليهن بأعلى درجات العزيمة والاجتهاد في ميادين التنافس، فلقد أصبحت المرأة اليوم في دولة الإمارات ركيزة أساسية في كل نجاح وشريكة ملهمة في كل إنجاز».

وشهد الحفل تتويج مؤسسة بلدية دبي بلقب أفضل مؤسسة لمشاركة 163 لاعبة من منتسباتها في الدورة، حيث شاركن في 10 ألعاب للدورة، وعبرت عائشة الحمادي مديرة إدارة الموارد البشرية ببلدية دبي عن سعادتها بما حققته لاعبات البلدية ضمن منافسات الدورة، مؤكدة أن لاعبات البلدية والبالغ عددهن 163 لاعبة قدمن أفضل ما لديهن من خلال المشاركات.

وأكدت أن حصول البلدية على جائزة المؤسسة الأفضل نظراً لضخامة عدد المشاركات يؤكد الحرص المستمر من قبل مسؤولي البلدية على جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع الموظفات وأبرز دورها في تطور مستواهن الوظيفي والعودة بالإيجابية على حياتهن الاجتماعية.