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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات في اجتماعه بالشارقة برئاسة أسامة الشعفار الوفد المشارك في البطولة العربية للطريق للكبار والشباب والناشئين والإناث التي ستقام في الإسكندرية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يتألف الوفد برئاسة عبدالكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد ويضم الإداري معاذ المنصوري ومدرب الكبار بدر ميرزا ومدرب الشباب والناشئين مهدي عزيز، ونجوم منتخب الكبار يوسف ميرزا وأحمد المنصوري ومحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف وخالد معيوف و5 لاعبين من منتخب الشباب وهم: محمد اليعقوبي وراشد المنصوري وحارب محمد محراب وعلي حميد محراب وعبدالله المازمي، و5 لاعبين من منتخب الناشئين وهم عبدالله جاسم ومحمد المطيوعي وزيد العبيدلي وسعيد الميدور ويوسف الشحي، بالإضافة إلى 3 لاعبات من منتخب الإناث وهن صفية مختار الصايغ وشيخة جمعة وفاطمة مبارك.

ووافق المجلس على تعيين المدربة السورية رنا حيلاني لقيادة منتخب الإناث، كما وافق على مشاركة اللاعبين الهواة الأجانب في سباقات الهواة المواطنين.

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