مضمار نادي الشارقة للفروسية يفتتح موسمه اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، سباق مضمار الشارقة لونجين الأول للموسم 2019-2020، اليوم على مضمار سباق الخيل في النادي، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للموسم، في نادي الشارقة للفروسية والسباق والمساهم الأكبر في تغطية أحداث الفروسية في الإمارات، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وقناة الشارقة الرياضية.

وضمن الشراكة الاستراتيجية بين نادي الشارقة للفروسية والسباق، وشركة لونجين العلامة التجارية المميزة ، فقد جرى تسمية المضمار«مضمار الشارقة لونجين للسباق».

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يتكون السباق اليوم من ستة أشواط ،سيكون الأول مخصصاً للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1200 متر،والشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دولة الإمارات، ضمن التصنيف بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200 متر، والثالث للخيول العربية الأصيلة والمبتدئة بعمر 3 سنوات لمسافة 1000 متر.

خصص الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة المبتدئة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 2000 متر،والخامس للخيول المهجنة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1000 متر،والسادس للخيول العربية الأصيلة المبتدئة والمصنفة بعمر أربع سنوات، لمسافة 1700 متر.

وكشف الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، عن إضافة اسم كأس جديد في سباقات مضمار الشارقة لونجين وهو سباق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وهذه الخطوة تأتي ضمن مخطط تطوير سباقات النادي وتكريماً لأصحاب الأثر الكبير في تطوير رياضة الفروسية، وامتداداً للمبادرة التي تم إطلاقها في المواسم السابقة بتسمية السباقات بأسماء كل من سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك لجهودهم الكبيرة في تطوير الفروسية والسباقات الخيل في الدولة.