شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة أخيرة لسيتي وليفربول قبل موقعتهما في قمة الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الثاني تجربتهما الأخيرة اليوم قبل القمة المرتقبة بينهما الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي.
وفي التوقيت عينه في الساعة السابعة مساء، ضمن المرحلة العاشرة، يحل ليفربول ضيفاً على أستون فيلا الخامس عشر، ويستقبل مانشستر سيتي ساوثمبتون الثامن عشر، والفارق بينهما ست نقاط لمصلحة «الحمر».
ويأمل أستون فيلا على ملعبه «فيلا بارك» الصمود حتى الدقيقة التسعين أمام ليفربول.
وتتركز الأنظار على الثنائي ليستر وتشيلسي صاحبي 20 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليفربول الأول.
وستكون مهمة ذئاب ليستر أكثر تعقيداً عندما يحلون على كريستال بالاس السادس، أما تشيلسي فيزور واتفورد الأخير.
ويستقبل أرسنال الخامس ولفرهامبتون الثاني عشر والذي لم يخسر في آخر خمس مباريات، في حين يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على بورنموث الذي يتساوى معه ب13 نقطة.
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