شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض دراجات في «طيران الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت طيران الإمارات، كجزء من مبادراتها لتحدي دبي للياقة، فريق الإمارات للدراجات إلى مقرها الرئيسي لعرض مهاراتهم، بمشاركة أربعة من أفضل الدراجين وهم ألكسندر كريستوف وتادج بوغاكار ودييغو أوليسي وجاسبر فيليبسن.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت رعاية فريق الإمارات للدراجات عام 2017، سعياً منها إلى الارتقاء بهذه الرياضة في دولة الإمارات ودعم مشاركة الفريق في البطولات الخارجية.

وتنظم مجموعة الإمارات عدداً كبيراً من الفعاليات والدورات التدريبية والمسابقات طوال فترة تحدي دبي، ويدير موظفو المجموعة حوالي 40 نادياً رياضياً ونادياً للهواة، لرياضات متعددة ككرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الريشة والكريكيت وركوب الدراجات والرجبي والهوكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعراض دراجات في «طيران الإمارات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.