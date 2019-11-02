سحب قرعة بطولة مؤسسات الشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجريت مراسم سحب قرعة البطولة ال21 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة وتنطلق في الخامس من نوفمبر/‏ تشرين الثاني الحالي على ملاعب نادي الثقة للمعاقين.

أسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين تضم الأولى فرق هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الشؤون الإسلامية ودائرة الموارد البشرية وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ومجلس الشارقة للتعليم، والمجموعة الثانية فرق الإدارة العامة للدفاع المدني ونادي الثقة للمعاقين وأدنوك للتوزيع وهيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الخدمات الاجتماعية.

شهد مراسم سحب القرعة أسامة يوسف الدوخي عضو اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة رئيس اللجنة، وحيدر طالب أربيع عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين.

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