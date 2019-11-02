اخبار الرياضه

باريس سان جيرمان المتكاسل يخسر من ديجون في الدوري الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements




اسماء السيد - ‬تعرض باريس سان جيرمان حامل اللقب للهزيمة الثالثة هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد أن أهدر تقدمه خارج أرضه ليخسر 2-1 أمام ديجون المتعثر اليوم الجمعة.

افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 19 قبل أن يسجل ديجون هدفين عبر منير شويعر وجوندر كاديز لينتزع فوزا مستحقا.

Advertisements

ويحتفظ سان جيرمان بالصدارة برصيد 27 نقطة من 12 مباراة بفارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه نانت الذي يحل ضيفا على بوردو بعد غد الأحد.

ويملك ديجون 12 نقطة ويقبع في المركز 18 بعد أن بدأ اللقاء وهو في المركز الأخير.

ملخص المباراة:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان المتكاسل يخسر من ديجون في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا