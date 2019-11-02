باريس سان جيرمان المتكاسل يخسر من ديجون في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - ‬تعرض باريس سان جيرمان حامل اللقب للهزيمة الثالثة هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد أن أهدر تقدمه خارج أرضه ليخسر 2-1 أمام ديجون المتعثر اليوم الجمعة.

افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 19 قبل أن يسجل ديجون هدفين عبر منير شويعر وجوندر كاديز لينتزع فوزا مستحقا.

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ويحتفظ سان جيرمان بالصدارة برصيد 27 نقطة من 12 مباراة بفارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه نانت الذي يحل ضيفا على بوردو بعد غد الأحد.

ويملك ديجون 12 نقطة ويقبع في المركز 18 بعد أن بدأ اللقاء وهو في المركز الأخير.

ملخص المباراة: