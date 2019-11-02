شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينهى استعداداته للمحرق البحرينى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت فريق الاتحاد السكندرى استعداداته لمباراته المرتقبة مع المحرق البحرينى والمقرر لها الثامنة عصر غد الاحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، علماً بأن مباراة العودة ستقام فى 26 نوفمبر الجارى بالبحرين.

ومن جانبه طالب طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر لاعبيه باحترام المنافس والعمل على خطف النقاط الثلاث لتسهيل مباراة العودة بالبحرين لضمان التأهل للدور التالى للبطولة، واكتملت القوة الضاربة لـ الاتحاد السكندرى بعودة أحمد نبيل مانجا مدافع وسط الفريق من الإصابة التى ألمت به بنزلة برد شديدة ألزمته الفراش لمدة 3 أيام.

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ويحلم عشاق سيد البلد بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندرى، ويتسلح زعيم الثغر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأخضر.

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للمسابقة في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.