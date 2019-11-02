شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يكشف مزايا مواجهة بيراميدز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى، بمواجهة بيراميدز فى دورى المجموعات من بطولة الكونفدرالية ، معتبرًا أن هناك ميزة من وراء ذلك للتقليل من مرات السفر خارج مص وعدم أجهاد اللاعبين .

وأوضح إيهاب جلال في تصريحاته تلفزيوينة لقناة ،" ON Sport " قائلا:" أرحب بمواجهة بيراميدز في مجموعات الكونفدرالية لأن هذا يعني أننا سوف نسافر خارج مصر في دور المجموعات و نحن نواجه بيراميدز على كل حال في الدوري الممتاز ولا أمانع أن تكون هناك مباراتين في الكونفدرالية لأن ذلك سيعني التخلص في السفر في مباراة."

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واستطاع المصري أن يحقق الفوز في ذهاب مرحلة "بلاي أوف" الكونفدرالية بنتيجة 4-0 على فريق دي أور بطل سيشيل، وينتظر لقاء العودة في مصر لبلوغ دور المجموعات.

وتقام قرعة دور المجموعات للكونفدرالية عقب حسم مرحلة دور الـ32 مكرر ليتأهل 16 فريقًا يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.