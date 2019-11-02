شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُنافس نادى إيطالى فى سباق ضم رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادي الأهلي مبكراً مفاوضات ضم رمضان صبحي صانع العاب الفريق بشكل نهائي، بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ليعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي ويست بروميتش الإنجليزي.

ودخلت أحد الأندية الإيطالية في مفاوضات مبكرة أيضاً مع ويست بروميتش الأنجليزي، لتنافس الأهلي بقوة على الحصول على خدمات رمضان صبحي الذي أصبح أمر ضمه نهائياً حتمياً بالنسبة لإدارة الأهلي.

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ويرغب مسئولو الأهلي في استرداد مبلغ 2 مليون و500 ألف دولار من نادي ستوك سيتي الإنجليزي يُمثل القسط الثاني والأخير من صفقة رمضان صبحي، بعدما قاد النادي الأنجليزي بتجميدهم لديه بعدما وصله حكم من راعي قناة الاهلي السابق بسبب مُطالبتها للقلعة الحمراء بدفع 135 مليون جنيه "غرامة" على خلفية فسخ العقد من طرف النادى الأحمر بشكل مفاجئ، ويتفاوض الاهلي حالياً مع نادي سيتي ستوك سيتي لدفع مبلغ 2.5 مليون دولار حيث سبق للنادي الإنجليزي أن إشترى رمضان صبحي من الاهلي قبل عدة مواسم مقابل 5 مليون دولار تم دفع 2.5 مليون دولار وتم تجميد نفس المبلغ بسبب أزمة الراعى.

ويرغب الأهلي في شراء رمضان صبحى نهائيًا حتى لا تتسبب العروض الأخرى من أوروبا والخليج المتوقع وصولها للاعب خلال الفترة المقبلة في زيادة القيمة المالية للصفقة، وكلفت إدارة الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بالتفاوض الرسمي مع هيدرسيليفد بشأن شراء رمضان صبحي نهائياً لاسيما أن الأهلي سيقوم خلال الفترة المقبلة وتحديداً في يناير المقبل بتسديد 600 ألف يورو للنادي الإنجليزي تُمثل القسط الثاني والأخير من قيمة صفقة الإعارة التي كلّفت النادي مليون و600 ألف يورو لمدة موسم، من جانبه أبد رمضان صبحي موافقة مبدئية على البقاء في الاهلي خاصة أن التواجد مع القلعة الحمراء أعاده لدائرة الأضواء والنجومية وجعله مُرشحًا بقوة للانضمام للمنتخب الأول، ويتطلع مسئولو الأهلي لضم اللاعب نهائيًا بعدما تمت استعارته في يناير الماضي مقايل 800 ألف يورو لمدة ستة أشهر ثم تمت استعارته مرة أخرى لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف يورو.