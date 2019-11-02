شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب ضم مهاجم للأهلى.. ويحدد صفقات ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، فكرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأعلن أن التعاقدات الجديدة ستكون في أضيق الحدود، وشدد على أن الفريق لا يحتاج إلا لصفقتين على أقصى تقدير، وهو ما سيُخطر به إدارة النادي في غضون الأيام القليلة المقبلة وبعد انتهاء معسكر الفريق المقام حالياً في الإمارات.

ويرى المدرب السويسري أن الاهلي يضم حالياً لاعبين بمستوى عال من الكفاءة والخبرات في شتى المراكز ولا يحتاج إلا للتدعيم في صفقتين أحدهما مهاجم يُجيد اللعب على الأطراف، والصفقة الثانية سيتم الكشف عنها في غضون الأيام المقبلة.

وتتوافق رؤية فايلر الفنية بعدم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين في الميركاتو الشتوى القادم مع لائحة اتحاد الكرة والتي لا تمنح الأهلي الحق سوى باستبدال 2 لاعبين فقط هذا الموسم بعد قيد الفريق الأحمر لـ3 لاعبين واستبدالهم لـ3 لاعبين قبل انطلاق الموسم.