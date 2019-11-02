شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ختام الدور الثانى بتمهيدى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية فى إطار ختام الدور الثانى التمهيدى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 .

وشهدت هذه الجولة فوز كل من طنطا على المنيا 3/2، والاتحاد السكندرى على بنى سويف 3/0، وطلائع الجيش على العاب دمنهور 3/0 بالمجموعة الأولى .

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أما المجموعة الثانية فشهدت فوز كل من بتروجت على الترسانة 3/1، والقناة على مصر للبترول 3/0، وفاز بالمجموعة الثالثة الداخلية على سبورتنج 3/2، والزمالك على 6 أكتوبر 3/0 .

أما على صعيد المجموعة الرابعة فاز كلا من هليوبوليس على جزيرة الورد 3/0، الشرقية للدخان على الطيران 3/0، والأهلى على الزهور 3/0.

وبذلك يصعد إلى النهائيات الدورى من دورين لتحديد المراكز من 1 إلى 12 ثلاث فرق من كل مجموعة بواقع 12 فريق وهم كل من الزمالك والشمس سبورتنج والأهلى وهليوبوليس والطيران وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى وطنطا وسموحة، وبتروجت والقناة.