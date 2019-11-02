ملف الجمعة.. صلاح والرحيل ليوفنتوس.. ومؤمن يرد على آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 1نوفمبر 2019.
"زي والدي".. مؤمن زكريا يشكر تركي آل الشيخ (فيديو)
الطبيب الألماني يكشف السبب الحقيقي لإصابة محمد محمود
بالفيديو.. تريزيجيه يتحدث عن نصيحة صلاح وشعبية أستون فيلا التي تشبه الأهلي
مدرب الإسماعيلي لمصراوي: سنواجه الجزيرة من أجل الفوز
كلوب: جدول مباريات الأندية الإنجليزية مزدحم
في بيان رسمي.. الإسماعيلي يرد على وزارة الرياضة بسبب أزمة الملعب
بعد ارتباطه بيوفنتوس.. تقارير تكشف مستقبل صلاح مع ليفربول
رمضان صبحي 10 ومصطفى محمد 11 .. تعرف على أرقام قمصان لاعبي المنتخب الأولمبي
"إصابة وعودة واجتماع".. ماذا حدث في مران الأهلي؟
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